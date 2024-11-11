Ротенберг отреагировал на пятиматчевую серию поражений СКА

Роман Ротенберг, главный тренер СКА, прокомментировал тот факт, что его команда потерпела пятое поражение подряд в КХЛ.

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Пятое поражение СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ произошло в Омске. Команда Ротенберга со счётом 1:2 проиграла местному «Авангарду».