«Торпедо» разгромило «Сочи»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались нижегородское «Торпедо» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Нагорный» в Москве. «Торпедо» одержало победу со счётом 7:1 (4:1, 2:0, 1:0).

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В составе «Торпедо» заброшенными шайбами отметились Михаил Абрамов, Бобби Линч, Маркус Филлипс, Дмитрий Кагарлицкий, Егор Виноградов, Евгений Свечников, Никита Артамонов. За «Сочи» забил Даниил Сероух.

«Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 29 очков за 26 матчей. «Сочи» располагается там же на 10-й строчке, заработав 20 очков после 24 игр.

В двух предыдущих встречах нижегородский клуб дважды проиграл — «Салавату Юлаеву» и «Локомотиву».