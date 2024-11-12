Тренер «Филадельфии» резко ответил на вопрос о Матвее Мичкове

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла резко ответил на вопрос о российском нападающем Матвее Мичкове, который вернулся в состав после пропуска двух предыдущих матчей команды.

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«Процесс, просто процесс. Всё время я с ним говорю и не ваше дело, о чём я с ним говорю», — приводит слова Тортореллы журналист Джейми Басков на личной странице в социальной сети X.

12 ноября «Филадельфия» встретится с «Сан-Хосе Шаркс».

Напомним, Мичков пропустил два предыдущих матча «Филадельфии», потому что не был включён в состав главным тренером Джоном Тортореллой. Тренер объяснил это решение тем, что таким образом тренерский штаб хочет помочь россиянину.