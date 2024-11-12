Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков признан третьей звездой игрового дня НХЛ. Во встрече с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3 Б) россиянин забил гол, отдал передачу и реализовал победный буллит. Напомним, ранее Мичков пропустил гостевые встречи «Филадельфии» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1 Б) и «Флоридой Пантерз» (3:4 Б).

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Второй звездой игрового дня признан форвард «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки. Во встрече с «Баффало Сэйбрз» (7:5) нападающий набрал 4 (2+2) очка.

Первой звездой дня признан нападающий «Даллас Старз» Мэйсон Марчмент, который в игре с «Питтсбург Пингвинз» (7:1) забил гол и отдал четыре результативные передачи.