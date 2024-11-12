Павел Дацюк назвал самый ценный совет от Игоря Ларионова в НХЛ

Легендарный российский хоккеист, олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала славы НХЛ Павел Дацюк назвал самый ценный совет от Игоря Ларионова во время выступления в Национальной хоккейной лиге.

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«Самый ценный совет? В первом моём сезоне-2001/2002 — мы проиграли матч, я ошибался, из-под меня забивали. Я видел, что парни злы. Но оказалось, что они злились не на меня, как подумал, а на то, что проиграли. Никто мне так и не «напихал». Спросил Ларионова, почему — ведь я ошибался и заслужил этого! Игорь ответил: «Не беспокойся об этом. Та игра закончилась и осталась позади. Надо уже фокусироваться на следующей, и нет смысла кричать о том, что уже не изменить». Это был для меня первый большой урок в НХЛ. И это то, что теперь я сам говорю молодым игрокам. Надо не думать о том, что было, а просто делать всё, чтобы в следующий раз играть лучше!» — написал Дацюк в колонке на сайте «Известий».

Дацюк является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли. Свой последний сезон легендарный хоккеист провёл в «Автомобилисте» в 2020-2021 годах, период с 2009 по 2016 год он провёл в НХЛ, где играл за «Детройт Ред Уингз».