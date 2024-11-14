Гол Дорофеева стал победным для «Вегаса» в матче с «Анахаймом»

Шайба российского нападающего «Вегаса» Павла Дорофеева стала победной в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (3:2).

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Дорофеев отличился в начале третьего периода, забив свой 9‑й гол в нынешнем сезоне, и единолично возглавил список лучших снайперов команды. Вторым в нем идет еще один россиянин Иван Барбашев (8 шайб).

Кроме Дорофеева, в составе «Голден Найтс» в прошедшем матче отличились Николя Руа и Томаш Гертл, за «Анахайм» забили Франк Ватрано и Брок Макгинн (ему ассистировал российский защитник Павел Минтюков).

Победа вывела «Вегас» с 22 очками на третье место в Западной конференции, «Анахайм» (12 очков) идет на предпоследней 15‑й строчке.

В другом матче «Колорадо» обыграл «Лос‑Анджелес» (4:2), хет‑триком и результативной передачей у «Эвеланш» отметился Микко Рантанен. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 12 из 14 бросков. Также в составе победителей сыграли российские форварды Николай Коваленко и Никита Прищепов, за «Лос‑Анджелес» — защитник Владислав Гавриков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Макгинн, 17:39. Ватрано, 59:46. — Руа, 19:11. Гертл, 26:43 (бол.). Дорофеев, 44:29.

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Голы: Лехконен, 3:40. Рантанен, 36:07, 50:01, 58:01. — Кемпе, 0:32, 15:51.