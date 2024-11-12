Быков предположил, что может означать вывод Мичкова из состава «Филадельфии»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков прокомментировал временный вывод российского нападающего Матвея Мичкова из состава «Филадельфии Флайерз».

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«Молодому игроку важно набираться опыта игры. Для этого процесса требуется терпение, много работы для совершенствования своего мастерства и выполнения требований тренерского штаба. Все проходят через этот процесс проб и ошибок. В этой связи тренеры стараются вносить коррективы в игру молодого хоккеиста. Вывод из состава может означать, что руководители стараются постепенно наигрывать Матвея, корректируя его действия. Это рабочий процесс, где нужно терпеливо совершенствовать игру. Матвей – талантливый игрок, но это совсем другая лига, и нужно время, чтобы он окончательно освоился и стал играть стабильно и результативно. На мой взгляд, тренерский штаб клуба старается тщательно подходить к адаптации игрока. Это пойдёт только на пользу как Матвею, так и команде в будущем. Опять же, это только моё мнение по ситуации. Возможно, есть и другие причины, которые мы не знаем. Физическая или психологическая усталость тоже может влиять на такое решение. В интересах клуба доводить такого талантливого игрока, как Матвей, до совершенства и наилучшей адаптации к игре в НХЛ», — приводит слова Быкова «Советский спорт».

Напомним, Мичков пропустил гостевые встречи «Филадельфии» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1 Б) и «Флоридой Пантерз» (3:4 Б). В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Мичков провёл 14 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.