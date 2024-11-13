Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин извинился перед болельщиками после крупного поражения от «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Встреча 11 ноября завершилась со счетом 7:1 в пользу «Старз».

— Я хочу извиниться перед болельщиками. Они наблюдали действительно плохую игру. Надеюсь, мы вместе найдем выход из этой ситуации. Пришло время играть лучше дома и показать хороший результат, — цитирует Малкина пресс‑служба НХЛ.

«Питтсбург» с 14 очками располагается на 13‑й позиции турнирной таблицы Восточной конференции.