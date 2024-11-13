Клубу-чемпиону КХЛ посоветовали меняться

Российский тренер Федор Канарейкин в интервью Legalbet заявил, что омскому «Авангарду» необходимо заняться внутренним апгрейдом, чтобы побороться за попадание в зону плей-офф по итогам нынешнего регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По его словам, потенциальный приход тренера Тодда Рирдена может этому поспособствовать.

«Авангард» находится не на своей позиции, надо что-то менять. Приглашение Рирдена пока ни о чем не говорит, дальше будет видно. Ничего не могу сказать о нем. Знаю, где он работал, но надо смотреть на адаптацию в КХЛ», — заявил Канарейкин.

В 2021 году «Авангард» под руководством Боба Хартли выиграл Кубок Гагарина. В текущем сезоне «ястребы» занимают после 23 матчей десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков.