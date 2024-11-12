«Локомотив» одержал 11-ю победу подряд в КХЛ

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали гости со счётом 2:0.

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На 22-й минуте голом в большинстве счёт открыл Даниил Тесанов с передачи Никиты Кирьянова. На старте третьего периода удвоил преимущество «Локомотива» Егор Сурин, которому ассистировали Байрон Фрейз и Даниил Бут. Голкипер ярославского клуба Даниил Исаев записал на свой счёт сухой матч.

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Таким образом, «Локомотив» одержал 11-ю победу подряд и упрочил лидерство в таблице КХЛ. «Спартак» прервал свою пятиматчевую победную серию.