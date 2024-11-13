Артемий Панарин набрал очки в пятом матче НХЛ подряд

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Виннипег Джетс».

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На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. В составе «Рейнджерс» голевой передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, россиянин набрал хотя бы одно результативное действие очко в пяти матчах подряд в нынешнем сезоне НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ Панарин провёл 686 матчей, в которых забил 275 голов и сделал 528 результативных передач. В текущем сезоне Панарин уже забил 10 голов и отдал 12 ассистов.