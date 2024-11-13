Российский хоккеист повторил достижение Гретцки

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин повторил достижение канадца Уэйна Гретцки.

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Это произошло в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" принимали "Виннипег".

Встреча завершилась победой гостей со счетом 6:3. Российский форвард хозяев Артемий Панарин сделал голевую передачу. Эта встреча стала восьмой домашней игрой подряд, в которой он набирал очки. Причем это происходит уже в пятом сезоне.

По этому показателю россиянин сравнялся с Уэйном Гретцки. Брайану Личу удавалось показать такой результат в семи сезонах, Марку Мессье - в шести.

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Всего на счету Панарина 22 очка в этом сезоне (10 шайб и 12 передач).