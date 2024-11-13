«Ванкувер» победил «Калгари» в домашнем матче НХЛ

«Ванкувер» на своем льду обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча в Ванкувере завершилась волевой победой хозяев льда со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). На гол Джастина Киркланда «Ванкувер» ответил шайбами Элиаса Петтерссона, Пьюса Зутера и Эрика Бреннстрема.

«Ванкувер» с 19 очками располагается пятой позиции турнирной таблицы Западной конференции, опережая «Калгари» по дополнительным показателям.

В следующем матче «Ванкувер» 14 ноября примет «Айлендерс», «Калгари» на день позже сыграет дома с «Нэшвиллом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Петтерссон, 20:21 (бол.). Зутер, 22:38. Бреннстрем, 46:19. — Киркланд, 19:00.