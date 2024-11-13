Овечкин отказался сравнить Кузнецова, Бекстрема и Строума

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не стал сравнивать Евгения Кузнецова, Николаса Бекстрёма и Дилана Строума, как центрфорвардов столичного клуба.

«Бэки — один центрфорвард, Кузя — другой. Строум — третий. Поэтому нельзя сравнивать их всех. Я думаю, что Дилан ещё молод. Он всё ещё может стать гораздо лучшим игроком. Строум растёт, и поэтому у него большой потенциал стать лучшим центрфорвардом в лиге», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Отметим, что Строум после 14 матчей забросил четыре шайбы и отдал 18 результативных передач. С 22 очками в активе Дилан является лучшим бомбардиром «Вашингтона».