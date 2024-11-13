Российского хоккеиста дисквалифицировали за наркотики

Игравший в последние годы во Франции Максим Макаров стал вторым российским хоккеистом, отбывающим в настоящее время дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Макаров, выступавший за клуб второго французского дивизиона "Марсель", был дисквалифицирован на 20 месяцев после того, как в его допинг-пробе был обнаружен морфин. Срок наказания спортсмена истечет 21 августа 2025 года.

В настоящее время также отбывает дисквалификацию завершивший карьеру спортсмена Константин Панов, в чьей допинг-пробе нашли стероиды (метаболиты дегидрохлорметилтестостерона).

Ранее за употребление наркотиков были дисквалифицированы как минимум три российских хоккеиста, чей срок наказания уже истек. Это Евгений Кузнецов, Кирилл Дьяков и Илья Алтыбармакян. У всех в допинг-пробах был обнаружен кокаин. Дьяков и Алтыбармакян вынуждены были приостановить свои выступления за клубы в отличие от Кузнецова, игравшего на момент дисквалификации в Национальной хоккейной лиге, которая не подчиняется Всемирному антидопинговому кодексу.