Канадский нападающий «Металлурга» сравнил качество продуктов в России и США

Канадский нападающий «Металлурга» Скотт Уилсон сравнил качество продуктов в России и США.

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В США Уилсон играл за «Питтсбург Пингвинз», «Детройт Ред Уингз» и «Баффало Сейбрз». В составе «Питтсбурга» он выиграл Кубок Стэнли в сезоне 2016/17.

«Здесь, как мне кажется, еда более полезная, потому что меньше консервантов, особенно если сравнивать с едой в США. Отмечу, что у меня ещё не такой хороший русский, так что я ещё не успел хорошенько познакомиться со страной. Мне бывает тяжело найти определённые продукты, но они в России более вкусные», – приводит слова Уилсона Metaratings.

Уилсон отметил, что готов в будущем рассмотреть возможность получения российского гражданства.

Летом этого года 32-летний канадец перешел в магнитогорский «Металлург» из подольского «Витязя». Контракт игрока с клубом рассчитан до конца этого сезона. В 19 матчах этого сезона Уилсон забил четыре гола и сделал три результативные передачи. Его показатель полезности равен нулю.