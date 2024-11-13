«Лада» поместила защитника Зията Пайгина в список отказов

«Лада» поместил защитника Зията Пайгина в список отказов, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его системе.

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В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Зият принял участие в 14 матчах, в которых заработал 2 (1+1) балла при показателе полезности «-2». Всего в КХЛ Пайгин провёл 415 игр, в которых записал на свой счёт 106 (36+70) очков.

Напомним, тольяттинская «Лада» после 24 матчей набрала 23 результативных баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Лада» сыграет дома с «Металлургом» 16 ноября.