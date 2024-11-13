Скаут «Питтсбурга» оценил форму 38-летнего Евгения Малкина

Скаут «Питтсбург Пингвинз» Леонид Вайсфельд в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ оценил форму 38-летнего российского форварда «пингвинов» Евгения Малкина. Ранее сайт DK Pittsburgh Sports сообщил, что клуб готов рассмотреть обмен нападающего в другой клуб.

— Мне кажется, он хорошо играет. Для своего возраста он очень хорошо играет.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Малкин провел 17 матчей и набрал 18 (5+13) очков.