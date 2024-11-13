Экс-игрок «Колорадо» объяснил важность Ничушкина для команды

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин является важной фигурой для команды. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший защитник «Эвеланш» Марк Барберио, ныне выступающий за череповецкую «Северсталь».

«Ничушкин — важная фигура для «Колорадо», настоящий воин. Потому что играл со сломанной ногой и продолжал приносить пользу клубу. Если вспомнить тот год, когда «лавины» выиграли Кубок Стэнли, он был самым важным нападающим той команды», — констатировал Барберио.

Хоккеист заметил, что в настоящее время «Колорадо» переживает тяжелый период из-за большого количества травм среди игроков. Однако, указал Барберио, команда находится рядом с зоной плей-офф, а возвращение Ничушкина поможет «лавинам» подняться по турнирной таблице.

14 мая стало известно, что Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА). Сообщалось, что игрок будет отстранен минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы. После этого он сможет подать заявление о восстановлении на работе.

Инсайдер Фрэнк Серавалли рассказал в своих соцсетях, что Ничушкин провалил тест на «drugs», что может означать как наркотики, так и лекарства. В апреле 2023 года Ничушкин покинул расположение «Эвеланш» перед третьим матчем серии плей-офф против «Сиэтла». Позже он пропустил все оставшиеся игры плей-офф из-за скандала с пьяной девушкой.