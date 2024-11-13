Московское "Динамо" обыграло "Авангард" в матче КХЛ

Московское "Динамо" со счетом 5:3 победило омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 11 467 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Игорь Ожиганов (25-я минута), Никита Буруянов (25), Артем Ильенко (36) и Джордан Уил (49, 52). У проигравших отличились Алексей Макеев (45), Матвей Заседа (45) и Игорь Мартынов (57).

"Динамо" набрало 31 очко в 25 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Авангард" с 20 очками в 24 играх располагается на 10-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Динамо" 15 ноября на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью". "Авангард" 16 ноября примет нижнекамский "Нефтехимик".