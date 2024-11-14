Овечкин отметился результативной передачей в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», за который играет россиянин Александр Овечкин, уступил «Торонто».

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Встреча завершилась со счетом 3:4 (ОТ). За «Вашингтон» точными бросками отметились Тейлор Рэддиш, Дилан Строум и Алексей Протас. Овечкин отметился результативной передачей. За «Торонто» забросили Бобби Макманн, Вильям Нюландер, Митчелл Марнер и Джон Таварес.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» идет на пятом месте, набрав 21 очко. «Торонто» идет на четвертой строчке (22), лидирует в Восточной конференции «Нью-Джерси» (24).

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Овечкин за всю карьеру забросил 863 шайбы, он отстает от Гретцки на 31 гол. Всего в 14 матчах сезона Овечкин забросил десять шайб и отдал восемь результативных передач.

В следующим матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Колорадо». Встреча состоится 16 ноября. Команды выйдут на лед в 5.00 по московскому времени.