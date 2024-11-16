Российские игроки "Коламбуса" набрали пять очков в матче НХЛ с "Питтсбургом"

"Коламбус" обыграл "Питтсбург" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Закари Эстон-Риз (3-я минута), Зак Веренски (9), Мэттью Оливер (37), Дмитрий Воронков (42), Дэймон Северсон (50), Коул Силлинджер (56), у проигравших отличились Энтони Боливье (12) и Майкл Бантинг (33).

Воронков также сделал результативную передачу, на его счету 3 очка (2 шайбы + 1 передача) в 7 играх. По голевой передаче сделали его партнеры по команде нападающие Егор Чинахов, Кирилл Марченко и защитник Иван Проворов.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин стал худшим в команде по показателю полезности, он закончил матч с "-4". Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби сравнялся с Джо Сакиком по количеству передач за карьеру (1 016), хоккеисты делят 13-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.

"Коламбус" занимает восьмое место в Столичном дивизионе, в 16 матчах набрав 14 очков. "Питтсбург" располагается строчкой выше с 15 очками в 19 играх. В следующем матче "Коламбус" сыграет на выезде с "Монреалем" 17 ноября, "Питтсбург" в этот же день примет "Сан-Хосе".