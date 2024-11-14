Тренер «Вашингтона» назвал причину отличного старта Овечкина в текущем сезоне

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что отличный старт сезона в исполнении Александра Овечкина связан с разочаровывающим поражением от «Рейнджерс» в четырёх матчах первого раунда плей-офф прошлого года.

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