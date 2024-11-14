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КХЛ назвала топ-10 хоккеистов с самым сильным броском в нынешнем сезоне

Континентальная хоккейная лига представила топ-10 хоккеистов с самым сильным броском в нынешнем сезоне.

КХЛ назвала топ-10 хоккеистов с самым сильным броском в нынешнем сезоне
© Чемпионат.com

Лидером сезона на данный момент является форвард «Амура» Алекс Бродхёрст (169,1 км/ч), на втором месте — Григорий Дронов (168,1 км/ч) из «Трактора», третий — Сергей Попов (167,9 км/ч) из «Сочи».

Топ-10 хоккеистов КХЛ с самым сильным броском в нынешнем сезоне выглядит так:

1. Алекс Бродхёрст, «Амур», 169,1 км/ч;

2. Григорий Дронов, «Трактор», 168,1 км/ч;

3. Сергей Попов, «Сочи», 167,9 км/ч;

4. Альберт Яруллин, «Ак Барс», 167,7 км/ч;

4. Никита Нестеров, ЦСКА, 167,7 км/ч;

6. Брэди Лайл, «Динамо» Минск, 167,5 км/ч;

7. Алексей Василевский, «Салават Юлаев», 167,3 км/ч;

8. Тревор Мёрфи, «Сибирь», 167,2 км/ч;

9. Кэмерон Ли, «Амур», 167,1 км/ч;

10. Ник Меркли, «Автомобилист», 166,8 км/ч.

Напомним, первое место в Западной конференции занимает «Локомотив». Ярославский клуб имеет в активе 48 результативных передач после 27 встреч.

Первое место в Восточной конференции занимает «Трактор». Подопечные Бенуа Гру набрали 39 баллов после 26 матчей.

Хоккей
Кэмерон Ли
Алекс Бродхерст
Тревор Мерфи
Григорий Дронов
Алексей Василевский
Сергей Попов
Никита Нестеров
Альберт Яруллин
ХК Ак Барс
ХК Трактор
Салават Юлаев
Динамо
ХК Амур