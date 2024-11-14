КХЛ назвала топ-10 хоккеистов с самым сильным броском в нынешнем сезоне

Континентальная хоккейная лига представила топ-10 хоккеистов с самым сильным броском в нынешнем сезоне.

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Лидером сезона на данный момент является форвард «Амура» Алекс Бродхёрст (169,1 км/ч), на втором месте — Григорий Дронов (168,1 км/ч) из «Трактора», третий — Сергей Попов (167,9 км/ч) из «Сочи».

Топ-10 хоккеистов КХЛ с самым сильным броском в нынешнем сезоне выглядит так:

1. Алекс Бродхёрст, «Амур», 169,1 км/ч;

2. Григорий Дронов, «Трактор», 168,1 км/ч;

3. Сергей Попов, «Сочи», 167,9 км/ч;

4. Альберт Яруллин, «Ак Барс», 167,7 км/ч;

4. Никита Нестеров, ЦСКА, 167,7 км/ч;

6. Брэди Лайл, «Динамо» Минск, 167,5 км/ч;

7. Алексей Василевский, «Салават Юлаев», 167,3 км/ч;

8. Тревор Мёрфи, «Сибирь», 167,2 км/ч;

9. Кэмерон Ли, «Амур», 167,1 км/ч;

10. Ник Меркли, «Автомобилист», 166,8 км/ч.

Напомним, первое место в Западной конференции занимает «Локомотив». Ярославский клуб имеет в активе 48 результативных передач после 27 встреч.

Первое место в Восточной конференции занимает «Трактор». Подопечные Бенуа Гру набрали 39 баллов после 26 матчей.