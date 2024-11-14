Лидер «Торонто» ответил, сможет ли забить в НХЛ больше Овечкина

Лидер и капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс ответил на вопрос, сможет ли он забить в НХЛ больше российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

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«Я даже близко не подошёл к нему. Я понимаю прогнозы и всё такое. Но в то же время я даже не на полпути — а он приближается к рекорду Гретцки. Так что фокус и внимание, очевидно, должны быть на нём. На том, что он смог сделать на протяжении своей карьеры, и к чему приближается сейчас», — приводит слова Мэттьюса Sportsnet.

Отметим, что по некоторым прогнозам Мэттьюс может забить за свою карьеру в НХЛ больше голов, чем Овечкин. Сейчас на счету Остона 373 шайбы после 575 встреч в лиге.