Вратарь «Вашингтона»: Овечкин как большой ребенок, который обожает голы
Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон высказался об игре российского капитана столичного клуба Александра Овечкина.
«Я всегда слышал, что он просто большой, беззаботный парень. Прямо как большой ребенок, который играет в хоккей и веселится. Я всегда немного разговаривал с ним на льду и всегда шутил с ним. Но у меня никогда не было возможности по-настоящему сесть и поговорить с ним, пока я не приехал в «Вашингтон». Овечкин — отличный капитан, отличный лидер. И это правда: он веселится. Это главная причина, по которой Алекс всё ещё играет и забивает голы. Овечкин просто обожает голы», — приводит слова Томпсона Sportsnet.
Напомним, Томпсон летом перешёл из «Вегас Голден Найтс» в «Вашингтон» прошлым летом.