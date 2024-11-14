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Вратарь «Вашингтона»: Овечкин как большой ребенок, который обожает голы

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон высказался об игре российского капитана столичного клуба Александра Овечкина.

Вратарь «Вашингтона»: Овечкин как большой ребенок, который обожает голы
© Чемпионат.com

«Я всегда слышал, что он просто большой, беззаботный парень. Прямо как большой ребенок, который играет в хоккей и веселится. Я всегда немного разговаривал с ним на льду и всегда шутил с ним. Но у меня никогда не было возможности по-настоящему сесть и поговорить с ним, пока я не приехал в «Вашингтон». Овечкин — отличный капитан, отличный лидер. И это правда: он веселится. Это главная причина, по которой Алекс всё ещё играет и забивает голы. Овечкин просто обожает голы», — приводит слова Томпсона Sportsnet.

Напомним, Томпсон летом перешёл из «Вегас Голден Найтс» в «Вашингтон» прошлым летом.

Хоккей
Александр Овечкин