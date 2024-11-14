Браташ покидает пост главного тренера «Лады»

Главный тренер клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Лада" Олег Браташ покидает пост по обоюдному согласию сторон. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Лады" Александр Чеботарев.

"Олег Владимирович Браташ покидает команду по соглашению сторон. Завтра мы об этом официально объявим", - сказал Чеботарев.

Исполнять обязанности главного тренера команды будет Павел Зубов.

Браташу 58 лет, он возглавил "Ладу" в прошлом году, подписав двухлетний контракт. Под его руководством команда пробилась в плей-офф и в первом раунде уступила омскому "Авангарду" со счетом в серии 1-4.

"Лада" имеет задолженность по зарплате перед игроками и тренерами за октябрь. Чеботарев сообщил ТАСС, что 15 ноября клуб начнет выплачивать долги. В 24 играх текущего сезона "Лада" набрала 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Отставка Браташа стала четвертой в нынешнем сезоне. В сентябре "Барыс" отправил в отставку главного тренера Дэвида Немировски, позже ушел и его преемник Вячеслав Буцаев, в октябре Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера "Амура".