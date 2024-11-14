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Гендиректор хоккейного клуба "Лада" сообщил, что Браташ покидает пост главного тренера

Главный тренер клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Лада" Олег Браташ покидает пост по обоюдному согласию сторон. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Лады" Александр Чеботарев.

Браташ покидает пост главного тренера «Лады»
© ТАСС
"Олег Владимирович Браташ покидает команду по соглашению сторон. Завтра мы об этом официально объявим", - сказал Чеботарев.

Исполнять обязанности главного тренера команды будет Павел Зубов.

Браташу 58 лет, он возглавил "Ладу" в прошлом году, подписав двухлетний контракт. Под его руководством команда пробилась в плей-офф и в первом раунде уступила омскому "Авангарду" со счетом в серии 1-4.

"Лада" имеет задолженность по зарплате перед игроками и тренерами за октябрь. Чеботарев сообщил ТАСС, что 15 ноября клуб начнет выплачивать долги. В 24 играх текущего сезона "Лада" набрала 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. 

Отставка Браташа стала четвертой в нынешнем сезоне. В сентябре "Барыс" отправил в отставку главного тренера Дэвида Немировски, позже ушел и его преемник Вячеслав Буцаев, в октябре Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера "Амура".

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