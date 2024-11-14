Хет‑трик Морозова принес «Спартаку» победу над «Северсталью» в матче КХЛ

Московский «Спартак» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

© КХЛ / Беззубов Владимир

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0). В составе «красно‑белых» Иван Морозов оформил хет‑трик, еще одну шайбу забросил Александр Пашин, у гостей отличился Никита Коростелев.

«Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» (30) идет седьмой.

В следующем матче команда Алексея Жамнова примет владивостокский «Адмирал» 18 ноября, днем ранее клуб из Череповца дома сыграет против подмосковного «Витязя».

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