ЦСКА прервал 11‑матчевую победную серию «Локомотива» в КХЛ

Ярославский «Локомотив» проиграл московскому ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

© КХЛ / Кузьмин Юрий

Встреча состоялась в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Заброшенными шайбами отметились Кристиан Ярош и Руслан Исхаков, который в середине первого периода не смог реализовать буллит.

У «Локомотива» прервалась 11‑матчевая победная серия в КХЛ, клуб с 48 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА набрал 31 очко и поднялся на пятую строчку.

В следующем матче «Локомотив» 16 ноября отправится в гости к нижегородскому «Торпедо», а ЦСКА днем позднее на выезде сыграет с казанским «Ак Барсом».

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