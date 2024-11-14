Форвард «Колорадо» Николай Коваленко отправлен в АХЛ

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Николай Коваленко отправлен в клуб АХЛ «Колорадо Иглз». Об этом сообщает пресс-служба «лавин».

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Сообщается, что вместе с Коваленко в АХЛ переведён чешский нападающий Иван Иван.

Напомним, в текущем сезоне Коваленко провёл 17 матчей, в которых набрал шесть очков — забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Сегодня, 14 ноября, в Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо» и «Лос-Анджелесом». Победу одержали хоккеисты «Эвеланш» со счётом 4:2.

В следующем матче «Эвеланш» встретятся с «Вашингтоном» в ночь на 16 ноября.