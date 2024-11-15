Два хоккеиста СКА не сыграют с «Ак Барсом» из-за травм, сообщил Ротенберг
Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, почему нападающий Сергей Толчинский не сыграет в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».
Игра в Казани пройдет сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.
«У нас идет конкуренция, у нас соревновательный дух. Сегодня — так, а завтра посмотрим. Почему не сыграет Захар Бардаков? В матче в Новосибирске он столкнулся с нашим игроком, получил травму. И он, и Никита Зайцев отправились в Санкт-Петербург для восстановления», – приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».
В 24 матчах этого сезона Толчинский забил три гола и сделал три результативные передачи. Его показатель полезности равен нулю.
В 27 матчах этого сезона Бардаков забил девять шайб и сделал семь результативных передач. Его показатель полезности составляет +10.
В 26 играх Зайцев сделал четыре голевые передачи и голов не забил. Его показатель полезности -1.
После 27 матчей СКА с 34 очками занимает третье место в Западной конференции КХЛ.