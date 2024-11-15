Московское «Динамо» одолело «Сибирь»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский «Динамо» и «Сибирь». Команды играли на стадионе «Сибирь-арена» в Новосибирске. «Динамо» одержало победу со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

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За «Сибирь» забил Илья Морозов шестой минуте. В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Кирилл Адамчук на 11-й минуте матча, Павел Кудрявцев на 25-й м минуте встречи.

Напомним, сейчас «Сибирь» находится на восьмой строчке Восточной конференции КХЛ. У команды 23 очка в 25 матчах. Московское «Динамо» расположилось на четвёртой строчке, у него 33 очка в 26 матчах.