«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Барыс» в домашнем матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

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В составе «Салавата Юлаева» заброшенными шайбами отметились Артём Пименов, Деннис Ян, Шелдон Ремпал реализовал штрафной бросок, Александр Шаров. За «Барыс» забил Максим Мухаметов на 55-й минуте.

Сейчас «Салават Юлаев» находится на третьей строчке Восточной конференции КХЛ. У команды 33 очка в 24 матчах. «Барыс» расположился на 11-й строчке Западной конференции КХЛ, у него 16 очков в 26 матчах.