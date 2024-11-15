Дубль Шипачева помог минскому «Динамо» обыграть «Витязь»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались минское «Динамо» и «Витязь». Команды играли на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. «Динамо» одержал победу со счётом 6:4 (1:1, 1:3, 4:0).

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В составе «Динамо» Вадим Шипачёв оформил голевой и ассистентский дубль. Шайбами также отметились Джордан Гросс, Сэм Энас, Виталий Пинчук, Александр Волков.

За «Витязь» забили Дин Стюарт, Джереми Рой, Иван Чехович, Иван Воробьёв.

В прошлом матче «Динамо» потерпело поражение от «Торпедо».