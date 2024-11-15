Хет‑трик Хафизова помог «Сочи» победить «Куньлунь» в матче КХЛ

«Сочи» в овертайме обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ.

Встреча в Сочи завершилась со счетом 6:5 (3:3, 2:1, 0:1, 1:0). В составе победителей хет‑трик оформил Тимур Хафизов, по шайбе забросили Сергей Попов, Данил Авершин и Даниил Сероух. У «Куньлуня» дубль сделал Лукас Локхарт, по разу отличились Томаш Юрчо, Паркер Фу и Рурк Шартье.

«Сочи» с 22 очками занимает 10‑е место в турнирной таблице Западной конференции, «Куньлунь» (19), потерпевший четвертое подряд поражение, идет 11‑м.

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«ХК Сочи» (Сочи) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 6:5 ОТ (3:3, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Хафизов, 5:46, 28:43 (бол.), 61:25. Попов, 8:27 (бол.). Авершин, 12:48. Сероух, 32:02. — Локхарт, 10:14 (бол.), 12:15 (бол.). Юрчо, 14:11. Фу, 39:17 (мен.). Шартье, 57:16.