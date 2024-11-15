Агент заявил, что невозможно сравнить переходы Кузнецова в СКА и Соболева в «Зенит»

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о возвращении нападающего Евгения Кузнецова из НХЛ в Континентальную хоккейную лигу, где он теперь выступает за санкт-петербургский СКА, отказавшись сравнить этот переход с футбольным трансфером нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" в санкт-петербургский "Зенит".

"Какой Соболев и Кузнецов?! Этих людей даже рядом невозможно поставить. Что Соболев выиграл в своей жизни? Кузнецов выиграл Кубок Стэнли, побеждал в международных турнирах, набирал больше всего очков в плей-офф НХЛ. Он столько лет играл в самой лучшей лиге мира! Как можно сравнивать его и Соболева, который играл в "Спартаке"? – подчеркнул Бабаев в разговоре с Legalbet.

По мнению агента, Кузнецова можно назвать достоянием страны, в отличие от футбольного нападающего. Такими Бабаев считает Андрея Аршавина, Александра Мостового, Валерия Карпина, Рината Дасаева, Андрея Канчельскиса, а из играющих сейчас футболистов – Александра Головина, капитана французского "Монако". В этом отношении важно, что от игры Кузнецова "кайфуют болельщики", чего нет в случае с Соболевым.