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Овечкин повторил редкое достижение Хоу 56-летней давности в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе первого периода «столичные» впереди со счётом 2:1.

Овечкин повторил редкое достижение Хоу 56-летней давности в НХЛ
© РИА Новости

Хозяева открыли счёт на старте встречи, но уже на пятой минуте гости смогли восстановить равновесие, использовав большинство. Точный бросок произвёл чешский форвард Якуб Врана, ассистентами которого выступили Александр Овечкин и Пьер-Люк Дюбуа.

39-летний Овечкин набрал 20-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету стало 10 голов и 10 результативных передач в 16 матчах регулярного чемпионата. Таким образом Александр повторил редкое достижение Горди Хоу 56-летней давности в НХЛ. Россиянин стал всего вторым игроком в возрасте 39+ лет, сумевшим набрать 20+ очков в 16 матчах со старта регулярки НХЛ. В сезоне-1968/1969 Хоу набрал 24 очка в 16 матчах на старте сезона.

Хоккей
Якуб Врана
Александр Овечкин