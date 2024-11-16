Овечкин повторил редкое достижение Хоу 56-летней давности в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе первого периода «столичные» впереди со счётом 2:1.

Хозяева открыли счёт на старте встречи, но уже на пятой минуте гости смогли восстановить равновесие, использовав большинство. Точный бросок произвёл чешский форвард Якуб Врана, ассистентами которого выступили Александр Овечкин и Пьер-Люк Дюбуа.

39-летний Овечкин набрал 20-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету стало 10 голов и 10 результативных передач в 16 матчах регулярного чемпионата. Таким образом Александр повторил редкое достижение Горди Хоу 56-летней давности в НХЛ. Россиянин стал всего вторым игроком в возрасте 39+ лет, сумевшим набрать 20+ очков в 16 матчах со старта регулярки НХЛ. В сезоне-1968/1969 Хоу набрал 24 очка в 16 матчах на старте сезона.