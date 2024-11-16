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«Нефтехимик» сравнял на последних минутах, но уступил «Авангарду» в овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались омский «Авангард» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) в овертайме.

«Нефтехимик» сравнял на последних минутах, но уступил «Авангарду» в овертайме
© Чемпионат.com

В составе «Нефтехимика» заброшенными шайбами отметились Булат Шафигуллин и Владислав Леонтьев. За «Авангард» забили Рид Буше, Алекс Грант, Райан Спунер.

Шайба Леонтьева помогла «Нефтехимику» пробиться в овертайм, но уже на первой минуте дополнительного игрового времени решающий гол забил Райан Спунер.

«Авангард» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 22 очка за 25 матчей. «Нефтехимик» располагается там же на седьмой строчке, заработав 26 очков после 28 игр.

Хоккей
Булат Шафигуллин
Райан Спунер
Алекс Грант
ХК Авангард