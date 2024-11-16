«Автомобилист» одолел «Адмирал» с минимальным счетом

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и «Адмирал» из Владивостока. Команды играли на стадионе «Уралец» в Омске. «Автомобилист» одержал победу со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

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Единственную шайбу забросил хоккеист «Автомобилиста» Семён Кизимов, это произошло на 32-й минуте встречи.

Ранее команда из Екатеринбурга одержала победу в шести встречах подряд. У «Адмирала» это второе поражение подряд, в матче 11 ноября владивостокские хоккеисты уступили «Автомобилисту» в серии буллитов (3:4).

«Автомобилист» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 36 очков за 25 матчей. «Адмирал» располагается там же на пятой строчке, заработав 29 очков после 27 игр.