Капризов вышел на 1-е место в списке снайперов сезона НХЛ среди россиян

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся заброшенной шайбой в матче Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз», вышел на первое место списка снайперов текущего сезона среди россиян.

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Капризов забросил свою 11-ю шайбу в текущем сезоне регулярки, обойдя других российских форвардов: Александра Овечкина из «Вашингтона» (10 голов) и Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» (10 голов). Теперь Кирилл делит первое место списка лучших российских снайперов с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым, у которого те же 11 голов.

Следующим в списке идёт Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс», забросивший 9 шайб.

Напомним, Капризов занимает второе место среди бомбардиров текущего сезона НХЛ, в его активе 31 очко (11+20). На первом месте идёт Натан Маккиннон из «Колорадо» — 33 очка (7+26).