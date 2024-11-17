Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

Российский голкипер Андрей Василевский признан лучшим хоккеистом очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Минувшей ночью Василевский помог "Тампе-Бэй" переиграть "Нью-Джерси" со счетом 4:0. Россиянин отразил все 29 бросков по своим воротам и во второй раз в сезоне сделал шатаут.

Всего у Василевского 36 "сухих" матчей в карьере.

Второй звездой признан вратарь "Каролины" Спенсер Мартин. В матче против "Оттавы", в котором его команда победила 4:0, он отразил 24 броска.

Третья звезда - еще один российский вратарь Сергей Бобровский. Голкипер "Флориды" 27 раз спас свою команду в матче против "Виннипега", в котором "пантеры" победили 5:0.

Всего за карьеру Бобровский 45 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности.