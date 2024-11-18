Овечкин сократил отставание от Гретцки

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекордсмена Национальной хоккейной лиги (НХЛ) канадца Уэйна Гретцки до 28 голов. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский форвард забил 866-ю шайбу в своей спортивной карьере, обеспечив себе второе место в рейтинге лиги. Три из них были заброшены в матче первенства против «Вегас Голден Найтс».

На счету Гретцки 894 гола в 1487 матчах. Ранее сообщалось, что Овечкин забросил 864-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от Гретцки до 30 голов.