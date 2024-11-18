Овечкин прокомментировал хет-трик в ворота «Вегаса»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после игры регулярного сезона против «Вегас Голден Найтс», в которой оформил хет-трик, поблагодарил за игру вратаря Логана Томпсона.

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По его словам, самоотверженная игра 27-летнего канадца помогла его команде победить.

«Это была наша первая победа в основное время в Вегасе. Крутые ощущения и атмосфера, как всегда. Мы играли самоотверженно, наш вратарь проделал классную работу. Все блокировали броски и жертвовали своим телом. Отличный результат, идем дальше», — приводит слова Овечкина пресс-служба лиги.

После этой победы «Вашингтон» набрал 25 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, проведя в текущем сезоне 17 игр. «Вегас» с активом в 24 очка сохранил за собой третью позицию в таблице Запада, сыграв в сезоне-2024/25 18 игр.

В следующей встрече «Кэпиталз» сыграют против «Юты». Игра пройдет в ночь с 18 на 19 ноября, стартовое вбрасывание состоится в 05:00 по московскому времени. «Вегас» в предстоящем матче сойдется с «Торонто». Матч пройдет в ночь с 20 на 21 ноября, начало матча — в 03:30 мск.