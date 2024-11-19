Александр Овечкин в шаге от повторения рекорда Бретта Халла в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик против 19 различных команд НХЛ, разделив второе место с Марио Лемье за всю историю.

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Овечкин по этому показателю уступает только Бретту Халлу (20).

Напомним, Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (5:2).

Этот хет-трик стал для Александра Овечкина 31-м в карьере в НХЛ. Предыдущий раз россиянин забрасывал три шайбы в матче с «Монреалем» 31 декабря 2022 года. На данный момент Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в НХЛ теперь составляет 28 шайб.