Оформивший хет-трик Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан лучшим хоккеистом минувшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

"Вашингтон" в ночь на 18 ноября в гостях нанес поражение "Вегасу" со счетом 5:2. Три шайбы в этой встрече забросил Овечкин, который оформил первый хет-трик с 1 января 2023 года.

С 13-ю шайбами россиянин возглавил список лучших снайперов лиги. Также Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 28 шайб.

Форвард "Каролины" Мартин Нечас признан второй звездой дня. В матче против "Сент-Луиса" (4:1) он забросил две шайбы и отдал две голевые передачи.

Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Джонатан Куик признан третьей звездой дня. В матче против "Сиэтла" (2:0) он отразил все 24 броска по своим воротам.