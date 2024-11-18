Овечкин рассказал о секрете спортивного долголетия

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что секрет его спортивного долголетия заключается в диете и отдыхе.

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В воскресенье 39‑летний Овечкин оформил хет‑трик в игре против «Вегаса» (5:2). На счету россиянина 13 голов в текущем сезоне, он делит первое место в списке лучших снайперов НХЛ с Сэмом Райнхартом («Флорида») и Леоном Драйзайтлем («Эдмонтон»).

— Секрет моего спортивного долголетия? Диета, отдых и разные штуки, о которых я вам не расскажу, — приводит слова Овечкина журналист сайта НХЛ Том Гулитти в социальных сетях.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ (866 шайб), уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894).