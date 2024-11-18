Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

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Первой звездой игрового дня признан капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Россиянин оформил хет-трик в матче с «Вегасом» (5:2). Эти голы позволили Овечкину выйти на первое место в списке снайперов текущего сезона. Александр с 13-ю голами делит лидерство с форвардом «Флориды» Сэмом Райнхартом.

Вторая звезда – форвард «Каролины» Мартин Нечас, оформивший дубль и отдавший две результативные передачи в матче с «Сент-Луисом» (4:1). Нападающий продлил результативную серию до 13 игр и вышел на третье место в гонке бомбардиров лиги.

Третья звезда – вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик, оформивший шат-аут в матче с «Сиэтлом» (2:0). Американский вратарь отразил все 24 броска и провёл свой второй подряд «сухой» матч.