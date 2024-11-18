Агент Овечкина рассказал, есть ли у хоккеиста специальная диета

Агент Александра Овечкина Глеб Чистяков рассказал, пользуется ли капитан «Вашингтона» специальной диетой, которая помогает ему лидировать в списке лучших снайперов НХЛ в 39 лет.

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В матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье «Вашингтон» обыграл «Вегас» (5:2), Овечкин отметился хет‑триком. На счету россиянина 13 голов в сезоне, он делит первое место в списке лучших снайперов с Сэмом Райнхартом («Флорида») и Леоном Драйзайтлем («Эдмонтон»).

— В чем секрет такого удачного старта Александра Овечкина?

— Я думаю, дело в том, что он немного внес изменения в предсезонную подготовку. Не буду раскрывать, какие — это его личное дело с тренером. Плюс, я считаю, Саша всегда играет на команду. При этом «Вашингтон» стал сильнее в этом сезоне, и это тоже помогает Саше.

— Есть ли у Овечкина специальная диета?

— Такой диеты нет. При этом Саша знает базовые вещи, что можно есть, а что лучше не есть. Но это знают все хоккеисты. Ничего такого особенного нет.

— Личный тренер Павел Бурлаченко прилетал в Вашингтон, чтобы подготовить Овечкина к старту сезона?

— Как я знаю, Паша был с Александром в начале сентябрьского тренировочного лагеря. Он не так давно только вернулся в Москву, — сказал Чистяков «Матч ТВ».

Овечкин забил 866 шайб за карьеру в НХЛ, он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).