Ротенберг подробно объяснил, почему решил стать главным тренером СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подробно объяснил, почему решил возглавить тренерский штаб петербургской команды.

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— Вы помните прям конкретный, может быть, был какой-то триггер, какой-то момент, когда вы решили, всё, я попробую, я хочу. Или это накопительная такая история?

— Это, знаете, произошло во время пандемии. Но до этого, скажем так, как я много бесед провёл с разными тренерами. Я очень ценю это время. Почему я в принципе могу работать тренером? Потому что я, как вы правильно сказали, провёл очень много времени, работая генеральным менеджером, я общался со всеми тренерами, обсуждал все упражнения, я был на всех тренировках, я хотел понять, что нам нужно для победы. Нужно было мне понять, в чём ситуация, потому что если с меня будут спрашивать, я должен понимать, например, почему мы не забиваем в большинстве, потому что мы неправильно тренируем большинство, или почему у нас проблемы в обороне или в атаке, почему мало забиваем. Я должен был понять, как эти упражнения увязаны к нашему результату. И поэтому я ходил на все тренировки всегда. Я присутствовал практически на 100% тренировок, вот начиная с 2014−2015 года, когда я стал уже заниматься своей конкретно спортивной составляющей в СКА. Я не пропустил ни одной тренировки, ни одной игры. Лично был, присутствовал на всех играх, дома, на выезде, и смотрел всё, и пытался, ну, делал анализ свой.

Когда вот мы начинали, у нас не было аналитиков, соответственно, аналитику нужно было делать самим. То есть мы сами делали аналитику, что нам нужно улучшить, в чём там наши самые слабые места. И писали такой анализ по игре всегда. После каждой игры мы это делали в течение 10 лет. А это произошло во время пандемии, вот этот момент, какой-то триггер, когда мы играем-играем, все заболели, кто пойдёт на лавку? Но в такой ситуации, когда все заболели, никого нет, ну, надо брать на себя ответственность, и в это время прошёл этот триггер, да.

— Ну, то есть, условно, в какой-то степени это стечение обстоятельств, в том числе?

— Да, стечение обстоятельств, да.

— Хорошо, если бы не было ковида, это бы всё равно рано или поздно произошло из того, что вы мне рассказали до этого?

— Да, рано или поздно это, возможно, бы и произошло, но здесь вопрос в другом. Когда я почувствовал, что я могу принести команде, дать ребятам импульс, да, и вклад внести в общую победу, скажем так, помочь игрокам выиграть», — сказал Ротенберг в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».