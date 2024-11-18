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Роман Ротенберг подробно объяснил, почему решил стать главным тренером СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подробно объяснил, почему решил возглавить тренерский штаб петербургской команды.

Ротенберг подробно объяснил, почему решил стать главным тренером СКА
© Чемпионат.com

— Вы помните прям конкретный, может быть, был какой-то триггер, какой-то момент, когда вы решили, всё, я попробую, я хочу. Или это накопительная такая история?

— Это, знаете, произошло во время пандемии. Но до этого, скажем так, как я много бесед провёл с разными тренерами. Я очень ценю это время. Почему я в принципе могу работать тренером? Потому что я, как вы правильно сказали, провёл очень много времени, работая генеральным менеджером, я общался со всеми тренерами, обсуждал все упражнения, я был на всех тренировках, я хотел понять, что нам нужно для победы. Нужно было мне понять, в чём ситуация, потому что если с меня будут спрашивать, я должен понимать, например, почему мы не забиваем в большинстве, потому что мы неправильно тренируем большинство, или почему у нас проблемы в обороне или в атаке, почему мало забиваем. Я должен был понять, как эти упражнения увязаны к нашему результату. И поэтому я ходил на все тренировки всегда. Я присутствовал практически на 100% тренировок, вот начиная с 2014−2015 года, когда я стал уже заниматься своей конкретно спортивной составляющей в СКА. Я не пропустил ни одной тренировки, ни одной игры. Лично был, присутствовал на всех играх, дома, на выезде, и смотрел всё, и пытался, ну, делал анализ свой.

Когда вот мы начинали, у нас не было аналитиков, соответственно, аналитику нужно было делать самим. То есть мы сами делали аналитику, что нам нужно улучшить, в чём там наши самые слабые места. И писали такой анализ по игре всегда. После каждой игры мы это делали в течение 10 лет. А это произошло во время пандемии, вот этот момент, какой-то триггер, когда мы играем-играем, все заболели, кто пойдёт на лавку? Но в такой ситуации, когда все заболели, никого нет, ну, надо брать на себя ответственность, и в это время прошёл этот триггер, да.

— Ну, то есть, условно, в какой-то степени это стечение обстоятельств, в том числе?

— Да, стечение обстоятельств, да.

— Хорошо, если бы не было ковида, это бы всё равно рано или поздно произошло из того, что вы мне рассказали до этого?

— Да, рано или поздно это, возможно, бы и произошло, но здесь вопрос в другом. Когда я почувствовал, что я могу принести команде, дать ребятам импульс, да, и вклад внести в общую победу, скажем так, помочь игрокам выиграть», — сказал Ротенберг в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».

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Роман Ротенберг
СКА