Ротенберг объяснил постоянную ротацию вратарей в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил постоянную ротацию вратарей в петербургском клубе постоянной конкуренцией между голкиперами. За СКА сейчас заявлены четыре вратаря: Егор Заврагин, Артемий Плешков, Павел Мойсевич и Никита Серебряков.

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— Что сегодня с вратарями СКА? Что происходит сегодня? Вот вы продолжаете искать вратаря мечты или как это работает?

— Ну, смотрите, давайте возьмём в пример «ПСЖ». Туда приехал Матвей Сафонов. Там есть вратарь Доннарумма, который по всем показателям и по зарплате один из самых высокооплачиваемых вратарей в мире. Но в это же время Сафонов сейчас играет в воротах.

— Ну, ещё нет.

— Ну, выигрывает конкуренцию.

— Ну, ещё нет, но я понимаю, о чём вы говорите.

— Конкуренция, да. Пример просто. То есть никаких авансов, только конкуренция. То есть у нас все четыре вратаря, они находятся в тренировочном процессе, они постоянно тренируются, постоянно работают. И бывают ситуации, когда при всём нашем желании поставить в ворота нашего лучшего вратаря, скажем так, в моменте, из-за травмы или каких-то других обстоятельств, не можем этого сделать. Нам нужны резервы.

— У вас внутренне есть чёткие первый номер, второй? Или они настолько равны, что текущая форма всё решает?

— Ну, мы выиграли семь игр подряд. У нас был в воротах Егор Заврагин, который один из самых талантливых, в моём понимании, вратарей в России. Несмотря на свой возраст, он играет очень спокойно, уверенно и даёт уверенность команде», — сказал Ротенберг в интервью Youtube-каналу «Коммент.Шоу».